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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وفاة 3 أشخاص.. جهود مكثفة لـ إندونيسيا للحد من تفشي الجمرة الخبيثة

الجمرة الخبيثة
الجمرة الخبيثة

تكثف السلطات الصحية في إندونيسيا جهودها للحد من انتشار "الجمرة الخبيثة" في مقاطعة يوجياكارتا في جنوب جزيرة جاوة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وذلك بعد تفشي المرض الذي تسبب في إصابة العشرات من السكان المحليين، ووفاة 3 أشخاص.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، رفعت وزارة الصحة الإندونيسية مستوى الوعي في جميع مرافق الخدمات الصحية في يوجياكارتا، فيما يتعلق بالانتشار المحتمل لجراثيم "الجمرة الخبيثة" من الماشية إلى البشر.

وقال مدير الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، عمران بامبودي، إن "البكتيريا المسببة للجمرة الخبيثة، عندما (تتلامس) مع الهواء، تشكل جراثيم شديدة المقاومة لبعض الظروف البيئية والمواد الكيميائية".

من جانبها، ذكرت رئيسة وكالة "جونونج كيدول ريجنسي" الصحية، ديوي إيراتي، أن السلطات بدأت على الفور تحقيقا، بعد تلقي أنباء عن وفاة رجل يبلغ من العمر 73 عاما في المستشفى، بسبب الاشتباه في إصابته بـ"الجمرة الخبيثة".

وأوضحت إيراتي أن "الرجل قام بتوزيع اللحوم على عشرات السكان الآخرين في حيه، وبناء عليه أجرينا فحوصات دم على 125 من السكان، واكتشفنا أن 85 منهم مصابين"، بحسب موقع "The Online Citizen Asia".

وأضافت أن "الكثيرين ظهرت عليهم أعراض، مثل الإسهال والتقرحات الجلدية والطفح الجلدي، لكنهم تلقوا علاجات بالمضادات الحيوية".

ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الإصابات في إندونيسيا إلى 93 إصابة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

اندونيسيا الجمرة الخبيثة جاوة جراثيم الجمرة الخبيثة الطفح الجلدي

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