لم ترد أنباء عن إصابات.. زلزال عنيف يضرب جزر سليمان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، الأحد، قبالة سواحل جزر سليمان.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا، وعلى بعد 114 كيلومترا شمال غرب مدينة جيزو.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد، قبالة سواحل تايوان.

وأفاد مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي، بأن الهزة الأرضية تم تسجيلها على بعد 77 كيلومترا شرق مدينة هنجتشون.

وأضاف أن مركز الزلزال وقع على عمق 6 كيلومترات.

وأشار المركز إلى أنه لم ترد معلومات حول خسائر محتملة ودمار، كما لم يعلن عن خطر حدوث تسونامي.