الجيش السوداني ينفي شن أي غارات جوية على أم درمان

نفى الجيش السوداني، اليوم الأحد، شن أي غارات جوية على مدينة أم درمان أمس السبت.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان صادر اليوم الأحد إنه "في إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر الذي تنتهجه المليشيا المتمردة محاولة لتغطية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين، أصدرت بيانًا أمس تتهم فيه القوات المسلحة بتنفيذ غارة جوية بأم درمان نتج عنها إصابة ووفاة مدنيين".

وأضاف البيان أن القوات المسلحة توضح أن القوات الجوية لم تتعامل أمس مع أي أهداف معادية في أمدرمان، مشيرًا “أوضحنا أكثر من مرة أن المليشيا درجت على قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ متزامنا مع تحليق طائراتنا محاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورًا وبهتانًا”.

وتابع البيان “كما نشير إلى أن الشعب السوداني لا تنطلي عليه هذه الأكاذيب بعد أن اتضحت له تماما حقيقة هذه المليشيا التي لم تتورع عن القتل والنهب والإستيلاء على ممتلكات المواطنين وانتهاك أعراضهم منذ بداية تمردها المشئوم”.