الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرئيس محكمة النقض

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

كما تم تعيين المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية و المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من :

القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق.

المستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

المستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب الرئيس عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

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