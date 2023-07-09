روسيا.. تفعيل منظومة الدفاع الجوي في روستوف بسبب عدة هجمات

أفادت وكالة "تاس" الروسية، بتفعيل منظومة الدفاع الجوي في منطقة روستوف الروسية، وسط وقوع أضرار في المباني جراء هجمات دون سقوط ضحايا.

على جانب آخر، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش بجمهورية القرم، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وقال أكسيونوف، عبر قناته بـ"تليجرام": "في منطقة كيرتش، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخ كروز، ولم تُسجل أضرار أو خسائر بشرية".

ودعا أكسيونوف سكان القرم إلى الحفاظ على الهدوء واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة فقط.