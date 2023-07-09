شاهد| السيول تجرف عشرات السيارات في روسيا وتدمرها

جرفت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة عشرات السيارات في مدينة سوتشي الساحلية جنوب غربي روسيا.

ونقلت “روسيا اليوم”، عن وزارة الطوارئ الروسية، إنه لم تقع أي إصابات في صفوف المدنيين، إلا أن المياه غمرت منزلين في حيي كيباريسوفوي وشوسيني.

وأوضحت الوزارة أنه في الحالتين لم تظهر حاجة لإجلاء السكان في المرحلة الراهنة، لافتة إلى أن طواقمها تعمل على ضخ المياه خارج المنزلين.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن العاصفة الماطرة في سوتشي ستستمر حتى الـ10 من يوليو الجاري، مع احتمال هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، إضافة إلى زخات من البرد، الأمر الذي سيتسبب بارتفاع منسوب الأنهار، وتشكل الأعاصير فوق البحر في منطقة ماجري - فيسيلوي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها سكان المنطقة وصور نشرتها وكالة “تاس”، تجمع عشرات السيارات في كومة واحدة جرفتها السيول.