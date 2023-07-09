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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1181 إعلانا مخالفا بشوارع الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور إدارة الإعلانات بالديوان العام  فى مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين الرئيسية وكذا إزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالإعلانات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

 

ومن جانبها أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وتمكنت تلك الحملات من رفع (١١٨١) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال الفترة من ١ يناير حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

محافظ الشرقية يُتابع أعمال التطوير والتجميل بشوارع مدينة الزقازيق

وأضافت مديرة إدارة الإعلانات أنه خلال نفس الفترة تم الانتهاء من ترخيص عدد (٤٨٢١) إعلان بمراكز ومدن المحافظة  وذلك طبقا للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقا للقانون وكذلك بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الاستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

ازالة الاعلانات إجراءات التراخيص الإعلانات العشوائية إعلان مخالف الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطنين الشوارع والميادين الزقازيق المشروعات الخدمية تحسين مستوى الخدمات

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