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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دام 10 سنوات .. إيطاليا ترفع الحظر عن الطيران المدني الليبي

المنفي وميلوني
المنفي وميلوني

قالت الحكومة الليبية ، الأحد ، إن إيطاليا رفعت حظرًا دام 10 سنوات على الطيران المدني الليبي الذي يستخدم المجال الجوي الإيطالي ، ومن المقرر استئناف الرحلات الجوية اعتبارًا من سبتمبر.

يوجد حاليًا عدد قليل من شركات الطيران التي تدير رحلات جوية داخل وخارج ليبيا ، البلد الذي عانى أكثر من عقد من الفوضى والصراع منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011.

وقالت الحكومة الليبية في بيان إن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أبلغت نظيرها الليبي عبد الحميد الدبيبة بالقرار يوم الأحد.

وجاء القرار بعد اجتماع بين مسؤولين ليبيين وإيطاليين وبعد أن ناقشت فرق فنية من الجانبين نتائج زيارة ميدانية في مايو تتعلق 'بفحص إجراءات السلامة في المطارات الليبية'.

لطالما اقتصرت الرحلات الجوية من ليبيا على وجهات مثل تونس والأردن وتركيا ومصر والسودان ، حيث حظر الاتحاد الأوروبي الطيران المدني الليبي من مجاله الجوي.

وقال البيان إن السلطات الليبية والإيطالية اتفقت على تشغيل الرحلات بواسطة ناقل واحد من كل دولة.

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