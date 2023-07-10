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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 10 يوليو 2023: حب جديد

صدى البلد

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، لديه القدرة على إظهار العظمة وإظهار النجاح، عندما يسيرون في المجهول يجب أن يثقوا في أن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023: مكالمة مهمة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 10 يوليو 2023

‏علاقة الحب تعمل على الثقة ومن المهم أن تحمي سحرها ودفئها، على الرغم من الخلاف ، ستكون العلاقة أكثر سلاسة وقد يجد بعض المواليد أيضًا حبًا جديدًا، أما في المكتب ، قد توجد تحديات لكنك ستنجح في التغلب عليها لن تكون هناك قضايا مالية وصحية خطيرة كذلك.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

من الجيد اليوم وضع الورقة البحثية حيث ستأتي مكالمة للمقابلة في غضون ساعات، سيطلق بعض التجار متاجر وسيحصل رواد الأعمال على أموال من المستثمرين والبنوك.. 

توقعات برج الدلو صحيا

يحتاج كبار السن إلى إجراء فحص جسدي هذا الأسبوع، أثناء الشعور بعدم الارتياح ، لا تتردد في استشارة الطبيب، ابتعد عن الأشياء الدهنية واجعل التمرين جزءًا من الروتين.

توقعات برج الدلو عاطفيا

أنت أكثر من صديق للشريك وستصبح هذه العلاقة أقوى بمرور الوقت، احترم الشريك ووفر مساحة شخصية لأن هذا سيلعب دورًا رئيسيًا في علاقة طويلة الأمد، سيجد مواليد الدلو العزاب المحظوظون حياة جديدة في الجزء الثاني من الأسبوع..

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

فكر في الخيارات الآمنة في سوق الأسهم بمساعدة مستشار مالي، اليوم هو الميمون لشراء عقار، يمكنك أيضًا شراء سيارة جديدة في النصف الثاني من اليوم.

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