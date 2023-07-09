بشير عبدالفتاح يكشف أهمية دعوة القاهرة لقمة دول جوار السودان

قال الكاتب بشير عبدالفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن دعوة القاهرة لقمة دول جوار السودان جاءت بعد اختراق أكثر من 8 هدن وعدم إصغاء أطراف الصراع في السودان لكل المبادرات الدولية، لأن كل طرف لا يؤمن بمقاربة سياسية، مما يسد الطرق أمام التحركات الدولية.



وأضاف بشير عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدافع وراء قمة دول الجوار السودان، أن دول الجوار تشعر أن المجتمع الدولي تقاعس في تقديم حلول حاسمة، وشعرت دول الجوار أنها الاكثر تأثرًا، بعد سقوط 2800 قتيل، بالإضافة لـ 3 ملايين نازح، 600 ألف منهم منتشرين في دول الجوار.



وأوضح أن من بين خطورة الأزمة أن دول الجوار بعضها هشة، والهشاشة تعني منظومة أمنية ضعيفة، وهذه المنظومة متمثلة في الجيش والاستخبارات، وقوات الشرطة وقوات حرس الحدود.



واكمل: "المنظومة الأمنية في مل دول الجوار باستثناء مصر ضعيفة والمنطقة بها مشاكل وصراعات وحروب أهلية كامنة تحت الرماد، ما أن تنتتقل شرارة الصراعات الأهلية إليها، تتجدد آلة الحرب فيها، لذا بادرت مصر لدعوة دول الجوار لوضع رؤية مشتركة لحل سلمي ناجز للأزمة السودانية، لأن مصر ودول الجوار السوداني هي المتضرر الأول من أزمة الصراع الداخلي في السودان، ومصر أرادت وضع نهاية للمأساة، خاصة أنها تحظى بثقة لدى السودان ودول الاتحاد الإفريقي.