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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العلاقات الدولية بحلوان تكشف الخدمات المقدمة للباحثين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين والبرامج التدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها.

وقد كشفت الدكتور ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ان خدمات مكتب العلاقات الدولية المقدمة للباحثين بالجامعة تشمل الاتي :

تقديم الدعم الفني لكافة الراغبين فى التقدم للحصول على المنح الدولية

ضمان إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمنح المقدمة لكافة كليات الجامعة داخل وخارج الحرم.

متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها

إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمي بالجامعة.

تعريف الباحثين بالجامعة بكافة المنح الدولية التي يمكن التقدم اليها.

تيسير اجراءات التقدم للمنح الدولية للباحثين ومساعدتهم بها.
 

جدير بالذكر انه قد أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن برنامج الموضة وطباعة المنسوجات، والذي يعد برنامجا بينيا يجمع بين تخصصي طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، ويعد تخصصا جديدا مطلوبا لسوق العمل، حيث تُعد كلية الفنون التطبيقية من الكليات المتميزة بتخصصاتها ولديها برامج تمتاز بأنها تؤهل خريجيها للالتحاق بسوق العمل بسهولة ويسر، وتطرح الكلية البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

 

 

وتتمثل رسالة البرنامج في تخريج مصممين ذوي قدرة تنافسية عالية في مجال الموضة وطباعة المنسوجات متخصصين قادرين على تطوير البحث العلمي وحل مشكلات الصناعة وتنمية المجتمع، ويتحقق ذلك من خلال رؤية البرنامج، حيث الريادة في التعليم والبحث العلمي في مجال الموضة وطباعة المنسوجات والملابس الجاهزة محليا وإقليميا.

ويهدف البرنامج إلى ابتكار تصميم طباعة المنسوجات والملابس وفقا لاتجاهات الموضة، واستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في الموضة وطباعة المنسوجات، وتنفيذ ومراقبة الجودة في مجال طباعة المنسوجات وصناعة الملابس، وتخطيط الإنتاج والتسويق في مجال الموضة، والعمل على حل مشكلات الصناعة باستخدام البحث العلمي.

 

أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية الخدمات المقدمة الدكتور السيد قنديل رئيس Jobs Education

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