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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس غارب يقود حملة تموينية للتفتيش على المخابز ومستودع الغاز بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قاد اليوم اللواء أ.ح ياسر حماية، رئيس مدينة غارب، حملة تموينية للتفتيش على المخابز ومستودع تعبئة أنابيب الغاز، بالإضافة إلى زيارة فرع النصف الجملة. وكان برفقته مدير إدارة التموين وأعضاء المكتب.

تضمنت الحملة تفتيش المخابز في المدينة للتحقق من جودة وصلاحية الخبز، وفحص الأوزان وتوفر الدقيق وعدم وجود تكدس من المواطنين أمام المخابز. كما تم التأكد من وجود الشهادات الصحية للعاملين والامتثال لجميع ضوابط الصحة والسلامة المهنية.

في سياق متصل، تم تفتيش مستودع تعبئة أنابيب الغاز للتحقق من توفر مخزون الغاز الصب وعدم وجود عجز في الأرصدة. وتم التأكد من تسهيل وصول المواطنين إلى احتياجاتهم من الغاز بسهولة ويسر، وعدم تكدس المواطنين.

واختتم رئيس المدينة زيارته بتفقد فرع نصف الجملة، حيث تحقق من توفر السلع الأساسية للمواطنين والالتزام بالأسعار المعلنة. كما قام بلقاء المواطنين لتلبية احتياجاتهم وطلباتهم.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطات المحلية لضمان توفير السلع الأساسية والخدمات للمواطنين، ومراقبة جودة المنتجات وتطبيق الأنظمة الصحية والسلامة المهنية. كما تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة للجميع.

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