400 ضحية يوميًا.. روسيا تكافح مع أزمة توفير الخدمات الطبية القتالية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن روسيا "تكافح بالتأكيد مع أزمة توفير الخدمات الطبية القتالية، بعد معاناتها من مقتل حوالي 400 ضحية يوميًا لمدة 17 شهرًا".

ووفقًا لصحيفة “جارديان” البريطانية، أضافت وزارة الدفاع في آخر تحديث استخباراتي لها، أنه من المحتمل أيضًا أن تكون الخدمات الطبية المدنية قد تأثرت، خاصة في المناطق القريبة من أوكرانيا، وأن المستشفيات العسكرية تخصص مساحة لضحايا الضباط.

وتابعت أن رئيس قسم تدريب الطب القتالي التابع لشركة كلاشينكوف إدعى أنه من المحتمل أنه من الممكن تجنب ما يصل إلى 50 في المائة من الوفيات القتالية الروسية بالإسعافات الأولية المناسبة.

وبحسب ما ورد، فإن إجلاء الضحايا البطيء للغاية، إلى جانب الاستخدام غير المناسب للسيارات الروسية القتالية الخام أثناء الخدمة، هو سبب رئيسي للوفيات وبتر الأطراف التي يمكن الوقاية منها.

وكانت القوات الأوكرانية واصلت حملتها لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق البلاد أمس الأحد، وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده "أخذت بزمام المبادرة" بعد تباطؤ في وقت سابق.

ووفقا لتقارير روسية فإن معارك عنيفة اندلعت في مناطق خارج مدينة باخموت الشرقية التي استولت عليها مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة في مايو بعد شهور من المعارك. وقال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن وحدة شيشانية تنتشر في المنطقة.

وبدأت أوكرانيا هجوما مضادا، بعد تزويدها بأسلحة غربية متطورة بشكل متزايد بعد أكثر من 500 يوم من الحرب. ويركز الهجوم حتى الآن على الاستيلاء على مجموعة من القرى في الجنوب الغربي، كما تحاول القوات الأوكرانية استعادة مناطق حول باخموت.