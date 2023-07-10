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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القانون يجيز إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك في هذه الحالات..تفاصيل

مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك

تضمن قانون الجمارك الجديد ، 4 حالات يجوز فيها إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك .

 

في هذا الصدد ، نص القانون على أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية:

1- إذا قضى نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلـت التفليسة.

2- إذا قضى نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.

 

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3- إذا توفى المدين عن غير تركة.

4- الديون الضئيلة التى مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من وزير المالية.

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