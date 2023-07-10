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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يزور قرية عرب بلي للاستماع إلى مطالب المواطنين

زيارة لتجمع عرب
زيارة لتجمع عرب بلي بمركز الحسنة

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء،  قرية عرب بلي ، وذلك لعمل المعاينات اللازمة في قطاع الكهرباء  للإنارة والوقوف على احتياجات القرية لقطاع الكهرباء .

وذلك تمهيدا لعودة المواطنين والحياة للقرية، تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ، عقب زيارته للقرية أول أمس، تلبية لمطالب المواطنين. 

وذلك للتأكيد على تنفيذ كل متطلباتهم، بالعمل على حل جميع الأمور المتعلقة بعودة الأهالي للقرية مرة أخرى.

شيوخ القرية:

حيث استمع إلى مطالب شيوخ القرية، وأعرب عن سعادته لتعاونهم على عودة الاستقرار إلى أهالى قرية عرب بلي وسيتم التكاتف لتحقيق حياة أفضل لهم.

وأشار  بغدادي، إلى أنه سيتولى الاهتمام بقريه عرب بلي حتى تعود أفضل من ذى قبل،  وسيبذل قصارى جهده لتحقيق حياة كريمة للمواطنين ، وأن ما يشغله هو مصلحة المواطنين أولا ليس في هذه القرية فقط بل في قرى مركز الحسنة بأكملها.

وقد رافقه خلال الجولة محمد أحمد المغربي ، سكرتير عام المركز والمدينة، و المهندس محمد نوار ، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الحسنة ، والمهندس سلامة نايف مدير إدارة كهرباء الحسنة، ومحمد بدير  سكرتير قرية الريسان، وعدد من مشايخ وعواقل القرية.
 

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برنامج ندوات توعوية للأسرة بمراكز الشباب في شمال سيناء

الحسنة قرية عرب بلي مطالب الاهالي

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