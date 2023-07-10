مش شايفة فرق.. درة توجه سؤالا للمتابعين عبر Threads

طرحت الفنانة درة، سؤالا للمتابعين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “ثريدز”.

وكتبت درة: “ايه الفرق بين هنا وتويتر ؟ مش شايفة الفرق بصراحة..”.

يذكر أنه شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستانا أبيض قصيرا يشبه السندريلا، واعتمدت على الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

وهنأت درة متابعهيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووجهت لهم رسالة غامضة.

وكتبت الفنانة: "عيد سعيد، يتأكد لي مع كل صباح، أن هذه الحياة رغم كل شيء بها ما يستحق الحياة، كل عام وأنتم العيد لأحبابكم".