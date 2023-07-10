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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين التعاون الخليجي : التنسيق مع روسيا جلب الاستقرار لسوق النفط

جاسم البديوي
جاسم البديوي

أكد جاسم البديوي، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، حرص جميع دول المجلس على تعزيز كل أشكال التعاون مع روسيا، ودعمها لجهود تحقيق الأمن وتسوية النزاعات المختلفة.

وأشاد "البديوي"، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي، والتي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، بالتعاون الذي تشهده العلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن مجموعة "أوبك +"، الذي كان له أثر إيجابي على سوق النفط العالمية.

وأضاف أن العلاقات التي تجمع روسيا ودول الخليج العربي تبدو على قدر كبير من الأهمية، لا سيما وأنها أسهمت بشكل فعلي في استقرار سوق البترول العالمية.

وأشار إلى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أثرت على العالم بأسره في مجالات شتى، مؤكدًا دعم دول مجلس التعاون الخليجي، لجهود الوساطة الهادفة لحل الأزمة الأوكرانية، ودعم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب.

 

جاسم البديوي مجلس التعاون الخليجي

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