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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام خرما يُحي حفلًا في دار الأوبرا المصرية يوم 26 يوليو المقبل

صدى البلد

يعود المؤلف الموسيقى هشام خرما إلى المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء المقبل 26 يوليو المقبل، ليحي حفلًا موسيقيًا ويقدم مقطوعاته الموسيقية بتوزيعات مختلفة.
 

وصرّح خرما عن حفلته بدار الأوبرا "متحمس جدًا بالعزف في دار الأوبرا المصرية، وخاصةً المسرح المكشوف لإني بكون مبسوط فيه أكتر وقريب من الناس"، ويعتبر حفل هشام خرما بدار الأوبرا هو بداية لسلسة حفلات سيُحييها في مختلف أنحاء الجمهورية وسيعلن عن كافة التفاصيل قريبًا.

وكان خرما قد أطلق مؤخرًا مقطوعة موسيقية جديدة بعنوان "خُلخال" والتي يمزج بها الطابع المصري الأصيل مع آلات وموسيقى اليكتريك، ليخلق حالة مختلفة تأخذنا لموسيقى الثمانينيات ولكن بلمسة عصرية جديدة.

عن هشام خرما:

هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورغ ودبي، وهو ما أدى إلى تأثره بالعديد من الثقافات التي شكلت شخصيته وموسيقاه أيضاً.

شغف خرما الأساسي يتمثل في خلق موسيقى مُلهِمة وراقية، تمزج بين كل الأصوات والأشكال في هذا العالم، هذا بالإضافة إلى الميل نحو التجريب وكسر المألوف عبر استكشاف أصوات جديدة والتعاون مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

في 2016، بدأ خرما في إحياء الحفلات الموسيقية، التي يصنفها الخبراء دائماً ضمن الطراز العالمي عبر موسيقى غامرة حنونة تمس الروح. أوركسترا خرما، أحيت العديد من الفعاليات الدولية المهمة في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة ومانشن هاوس في لندن وغير ذلك.

أطلق خرما العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية التي كانت تتصدر قوائم الأكثر استماعاً حين إطلاقها. أول ألبوماته الرسمية First Voyage (الرحلة الأولى) بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، بعد ذلك أطلق أرابيسك مع سوني ميوزيك بالتعاون مع كلٍ من الموسيقار العالمي الفائز بالجرامي ياني، وشان أتيلا.

في 2019، بدأ خرما في تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، وكانت انطلاقته بمسلسل النهاية، ليقدم بعده عددًا من الاعمال من أبرزها مسلسل سوتس بالعربي، كما قام خرما بتأليف موسيقى العديد من الفعاليات الدولية، ففي 2022 وقع الاختيار على خرما ليكون مؤلف التيمة الموسيقية الرسمية لفعاليات مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، كذلك موسيقى النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، بالإضافة إلى الأغنية الرسمية لبطولة العالم في الشيش وموسيقى افتتاح كأس العالم للجمباز، و حفل افتتاح بطولة العالم للمياه المفتوحة World Aquatics، كما تعاون معه عدد من أشهر مصممي الأزياء لتأليف موسيقى عروض الأزياء العالمية.

هشام خرما المؤلف الموسيقي هشام خرما الموسيقي هشام خرما دار الاوبرا المصرية

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