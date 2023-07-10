وزير النقل يطالب بعدم مغادرة نائبين من قاعة البرلمان.. تفاصيل

ناشد كامل الوزير وزير النقل فى الجلسة العامة للبرلمان النائبين أحمد فرغلي وعاطف مغاوري بعدم مغادرة قاعة النواب قائلا: أرجو من النائبين أحمد فرغلي وعاطف مغاوري عدم مغادرة القاعة، لأني هقولهم كلام عن القرض أما يكون كلامهم صحيح ووقتها هخرج من هنا وأقدم استقالتي، أو تعدلوا مفهومكم لو هذا المشروع ليس استثماريا وعائده بالدولار يبقي أنا ما عرفتش أوضح، ولو كلامي صح يقولي فى الآخر أنت كلامك صح".

وأضاف الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "سبب سرعة طلب مناقشة القرض، لأهميته لأنه مشروع للغلابة الذين يتحدث عنهم النائب عاطف المغاوري، وسكك حديدية متهالكة، القطار بيدخل البيوت على الناس وتوفت سيدة مؤخرا وحضرنا العزاء، فهو خط قديم بالي عايزين نطوره عشان الغلابة اللى أنت بتمثلهم".

و تابع الوزير: المشروع أحد أهم الممرات اللوجستية التى قررت الوزارة تنفيذها لأنها ضرورية للتنمية الشاملة لباقي قطاعات الدولة وهو الممر اللوجيستي، القاهرة - الاسكندرية و يربطهما خط سكك حديد بشتيل- ايتاى البارود – القباري، الجاري تطويره اليوم، والتكلفة بلغت 9 مليارات جنيه مصري، ونهجنا أن الشركات الوطينة تنفذ الجسور والكباري والوحدات المتحركة والآلية، ويتم استيرادها وهنفذها فى مصر قريبا".

وقال وزير النقل إن إجراءات القرض لم تنته وننفق من أموال مصرية والبنك الدولي تساءل عن ذلك، فردنا أن القرض للجرارات فوق السكك الحديدية التى تنشئها الحكومة المصرية.

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا: "أشكر نواب المعارضة فلولا حرصهم على المصلحة العامة ما استمعنا إلى الشرح الذى تقدم به الوزير" .