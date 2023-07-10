فاينانشيال تايمز: الصين على شفا الانكماش الاستهلاكي وسط تأرجح أداء الاقتصاد

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، بأن الصين أصبحت على شفا الانكماش الاستهلاكي نتيجة تأرجح أداء الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة ، وبنحو زاد من الدعوات بضرورة التدخل الحكومي.

واستهلت الصحيفة تقريرا لها في هذا الشأن، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بالقول إن الاقتصاد الصيني تأرجح على شفا الانكماش في يونيو الماضي، مما زاد من الدعوات إلى الحكومة المركزية لإطلاق حزمة تحفيز أقوى للحفاظ على انتعاش البلاد المتعثر بعد فترة كوفيد.

وذكرت أن مؤشر أسعار السلع الأساسية للمستهلكين ظل ثابتا على أساس سنوي وانخفض بنسبة 0.2 % مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجعت أسعار تسليم باب المصنع بأسرع وتيرة منذ عام 2016 مع تراجع الطلب على المنتجات الاستهلاكية والمصنعة.

وتوقع محللون أن تدفع أرقام البنك المركزي الصيني، أو ما يسمي ببنك الشعب الصيني، إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، إضافة إلى جولة من التخفيضات أُقرت بالفعل الشهر الماضي واعتقد الكثيرون عنها أن بكين ستضطر إلى استكمالها بسياسات التحفيز المالي.

وتعليقا على ذلك، قال هيرون ليم الاقتصادي في مؤسسة موديز Moody’s Analytics - في تصريح خاص للصحيفة - "لا تزال الصين تنمو ولكن السؤال هنا هو ما إذا كانت ستصل إلى هدفها؟!. وفيما يتعلق بالانتعاش المحرز، فإنه لا يزال موجودًا، لكن القلق هو أنه يتباطأ".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الصين تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 % هذا العام مع خروج الاقتصاد من ضوابط إجراءات مكافحة كوفيد الصارمة، لكن الانتعاش أصبح هشًا، خاصة مع انخفاض أسعار العقارات والصادرات.

وتابعت: لا يزال الاستهلاك يتزايد، ولكن هناك مخاوف من أن الحكومة ستضطر إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الانتعاش مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما يقلل الطلب على صادرات الصين .. كما يأتي ضعف الاقتصاد في الوقت الذي تحاول فيه بكين تهدئة التوترات مع الولايات المتحدة، والتي يلقي الكثيرون باللوم عليها في قلة ثقة المستثمرين في الصين بعد سلسلة من العقوبات المتبادلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين سعت خلال زيارة أجرتها لبكين في نهاية الأسبوع الماضي إلى طمأنة مضيفيها، بمن فيهم المسئول الثاني في الصين، وهو رئيس الوزراء لي تشيانج، بأن الولايات المتحدة لا تسعى لفصل اقتصادي شامل.

في السياق ذاته، تراجع مؤشر أسعار المنتجين 5.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متسارعا من انخفاض بنسبة 4.6 % في مايو وأسرع من انخفاض بنسبة 5 % توقعها محللون استطلعت رويترز آراءهم.

