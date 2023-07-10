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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| مشاجرة مرعبة داخل عبارة أيرلندية

مشاجرة مرعبة داخل
مشاجرة مرعبة داخل عبارة أيرلندية

كشفت لقطات صادمة اندلاع  شجار على متن عبارة بأيرلندا، وظهر الركاب مذعورين ويصرخون في رعب. 

 

اندلعت المعركة في 8 يوليو خلال خدمة العبارات الأيرلندية من دبلن بأيرلندا إلى هوليهيد في ويلز. 

 

وتظهر اللقطات  الفوضوية للحادث رجلاً يرتدي قميصًا من Adidas يستخدم ملقط السلطة للدفاع عن نفسه أثناء تعرضه للمضايقات - قبل أن تنتهي المعركة في النهاية.

يمكن أيضًا سماع صراخ أفراد العائلة والأصدقاء المذعورين - بينما جلس الركاب الآخرون بهدوء وهم يشاهدون الفوضى.

 

من غير المعروف سبب شجار الركاب، لكن العبارة اضطرت للعودة إلى دبلن بعد 20 دقيقة فقط من الرحلة.

 

قال متحدث باسم العبارات الأيرلندية: "يمكن للعبارات الأيرلندية تأكيد وجود مشكلة تتعلق بالنظام العام على متن السفينة DUBLIN SWIFT التي تبحر يوم أمس 13.50 من دبلن إلى هوليهيد بعد وقت قصير من المغادرة.

 

وأضاف “ تضع العبارات الأيرلندية أهمية قصوى على السلامة ، وبالتالي قررت العودة على الفور إلى ميناء دبلن ، حيث تعاملت السلطات الأيرلندية مع الحادث”.

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