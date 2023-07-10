عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حاول يفجر الأهرامات.. طرح تريلر فيلم NAPOLEON بطولة خواكين فينيكس

فيلم نابليون
فيلم نابليون

طرحت الشركة المنتجة لفيلم NAPOLEON ؛ التريلر الأول في الفيلم الذي يقوم ببطولته خواكين فينيكس.

 

وظهر خلال البرومو محاولة تفجير الأهرامات حيث ظهر أيضا بعض المشاهد العنيفة .

فيلم نابليون 

حصل فيلم نابليون للمخرج ريدلي سكوت، على تنصيف R بسبب محتواه، الذي يتضمن مشاهد دموية عنيفة، بجانب عدد من المشاهد الإباحية.

 

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة الممثل خواكين فينيكس، الذي يجسد دور نابليون بونابرت، والممثلة فانيسا كيربي، التي تلعب شخصية إمبريس جوزفين، بالمشاركة مع كلا من جودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 23 نوفمبر ٢٠٢٣.

ويجسد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس دور نابليون بونابرت في فيلم Napoleon، والذي يدور حول القائد الفرنسي الشهير، وهو من إخراج ريدلي سكوت.


يذكر أن تعتبر قصة حب نابليون بونابرت وجوزفين دي بوهارنيه من أشهر قصص الحب في التاريخ الحديث، لكن ما تم التركيز عليه في هذه القصة قصص خيانته لها، لكن فيلم بريطاني جديد سيقلب موازين هذه المعادلة.


لكن فيلم وثائقي جديد تعتزم القناة الثانية بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي 2" أن جوزفين كانت تخونه مع عشاق أخرى أقل شأنا.
وقام المؤرخ أندرو روبرتس بكتابة ثلاث حلقات، بعد أن درس الخطابات المتبادلة بين الزوجين، والذي يرى أن جوزفين ضاقت بمراهقة نابليون العاطفية، وهو ما دفعها للارتماء في أحضان رجال آخرين.


وأشار إلى أن هناك اتهامات لنابليون بأنه وحش ومصاب بجنون العظمة، لكن قراءة خطاباته إلى زوجته تثبت العكس.
وتابع أنه لم تكن توجد ثقة، بل إنه كان مراهقا يكتب خطابات 3 مرات يوميا، ويفقد أعصابه لعدم ثقته في حب جوزفين وإخلاصها له، وإذا ما كانت تراه جذابا، وأنه كان يحبها مثل كلب أليف.

Napoleon فيلم نابليون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي لشراء عقد مصطفي فتحي

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع الأشد حرارة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ريفو 2 .. صدقي صخر ينشر كواليس مشهد وفاته

الملخص في الحفظ والصون.. عمرو محمود يس يرد على برنسة عبد الغني

إيناس مكي: بحب ويجز لكن أخويا في مكان لوحده كـ رابر وممثل

إيناس مكي: موقف عبلة كامل من رفض التكريمات ليس غريبا

إيناس مكي: رفضت مواطن ومخبر وحرامي بسبب المشاهد الجريئة

نقل دانا حمدان إلى المستشفى بسبب وعكة صحية

صعيدي .. أحمد عز يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

حافظت على اللغة العربية .. أحمد كمال يشيد بمسرحية باب عشق

ترشيحاتنا

أزهق روحها طمعاً في مال الأيتام| حبل المشنقة ينتظر قاتل “سيدة الخير” بالبحيرة.. اعترافات صادمة

صراخ وغضب وفقدان أعصاب.. تعرف علي وجه بايدن الذي يخفيه عن الإعلام

إيمان العاصي: تلقيت عروض زواج كثيرة وهذه مواصفات عريسي ..فيديو

استعدادات مكثفة لافتتاح مهرجان العلمين الجديدة.. ومشاركة 10 مصممي أزياء عالميين|تفاصيل

هل يجوز أكل اللحوم المستوردة؟.. 3 ضوابط شرعية توضحها الإفتاء

روسيا: مستعدون لتلبية احتياجات الشركاء العرب من الحبوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ