بطولة محمود حميدة.. طرح البرمو الرسمي لفيلم مطرح مطروح

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "مطرح مطروح " البرمو الرسمي للعمل ، كما تم الانتهاء من جميع مراحل الفيلم استعداداً لبدء عرضه يوم ١٩ يوليو الجاري بالسينما.

تدور أحداث فيلم "مطرح مطروح "فى إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات فى مصر، حيث تتسبب الصدفة فى تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.



يشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج رنا السبكي وندى السبكي .

