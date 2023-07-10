عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. انطلاق فعاليات المهرجان الإعلامي لمشروعات التخرج الطلابية بجامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، انطلاق فاعليات المهرجان الإعلامي الخامس عشر لمشروعات التخرج الطلابية للعام الجامعي 2022/2023،  وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،  والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، والدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة رحاب الداخلي رئيس قسم الإعلام.

 

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على الدور المهم والحيوي لكليات وأقسام الإعلام في بناء الوعي الجماهيري وصياغة القيم والاتجاهات، وأهمية أن يكون خربج الإعلام على قدر كبير من الوعي بالقضايا المحلية والدولية، ويمتلك مهارات في الحديث والتفاوض والعرض والنقاش، وملما لما يشهده العالم في السنوات الأخيرة من تطورات هائلة وغير مسبوقة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، حيث  تضاعفت  مسئولية كليات وأقسام الإعلام في إعداد وتأهيل الدارسين فيها لتخريج الإعلامي الشامل القادر على التعامل مع تقنيات ثورة الاتصال، فضلا عن التعامل مع التحديات المهنية والأخلاقية التي تطرحها التطورات الراهنة في وسائل الاعلام التقليدية والجديدة في ظل تطورات الوسائط الرقمي، ووسائل الاعلام الاجتماعي.

جامعة أسيوط تطلق مسيرة مجتمعية بفعاليات احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

أحمد المنشاوي: جامعة أسيوط حريصة على دعم ريادة الأعمال والابتكار وتوطين التكنولوجيا

تبدأ فعاليات المهرجان بافتتاح معرض يشمل مشروعات التخرج الطلابية الصحفية، ومشروعات العلاقات العامة، وتتضمن الفعاليات عددًا من الفقرات، حيث يتم عرض فيلم لكل مشروعات التخرج التي أنتجها الطلاب، وعرض نماذج من المشروعات الحاصلة على مراكز، وأداء القسم الإعلامي، كما يتضمن المهرجان تكريمًا لرموز وقيادات الجامعة والعمل الصحفي والإعلامي.

 

 ومن المقرر أن تشهد وقائع المهرجان تكريم عدد من الرموز الإعلامية والصحفية الذين لهم بصمات واضحة في خدمة المجتمع والجامعة، كما يكرم المهرجان طلاب القسم الحاصلين على مراكز بمشروعات التخرج الإعلامية، ويشهد القسم تخريج دفعة جديدة من أبنائه، مؤهلة لفرص واعدة في سوق العمل، ومن المحدد أن تبدأ الفاعليات في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري لجامعة أسيوط.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط جامعة اسيوط المهرجان الإعلامي بجامعة أسيوط كلية الآداب بجامعة أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية تزف بشرى سارة للجماهير بشأن الموسم المقبل

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

نقلا عن "العربية".. تركيا تسجن وترحّل 60 إخوانيا للتقارب مع مصر

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

حقيقة صورة إمام عاشور بقميص النادي الأهلي | التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

المنشاوي: احتفالات جامعة أسيوط بذكرى30 يونيو تغرس بنفوس أبنائنا مسئولية بناء الوطن

مستشفيات جامعة أسيوط تكشف حقيقة رفض وضع مولودة داخل الحضانة

ترشيحاتنا

مينفعش يتساوى بيا.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تطلب اختبار قدرات قبل دخولها

بسبب قرض 400 مليون دولار.. ماذا حدث مع وزير النقل داخل البرلمان.. فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن جريمة الاحتيال المالي

رسميا.. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة حلف الناتو بـ فيلنيوس

التعليم: 5 آلاف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

مرض خطير يصيب 40 %؜ من سكان العالم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ