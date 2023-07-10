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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة أسيوط تطلق مسيرة مجتمعية بفعاليات احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

مسيرة مجتمعية بجامعة
مسيرة مجتمعية بجامعة أسيوط احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

شهدت جامعة أسيوط اليوم؛ إطلاق مسيرة مجتمعية، وذلك في أولى فعاليات احتفالات الجامعة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والمقرر لها أن تمتد طوال الشهر الجاري، وذلك تحت عنون: " 10 سنوات على ثورة 30 يوينو؛ تداعيات الماضى، وآفاق المستقبل "، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ؛ حيث شارك في المسيرة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من ممثلي القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية على رأسها؛  الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف ، والقس باسم عدلي رئيس مجمع مشيخة أسيوط للكنيسة الإنجيلية ، والأب القمص إيليا فرنسيس وكيل عام مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط ، وممثلو اللجنة المنظمة لاحتفالات الجامعة ، ولفيف من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، إلى جانب مستشاري رئيس الجامعة،  وبمشاركة أسر طلاب من أجل مصر ، وطلاب ذوي الهمم.

وانطلقت المسيرة من أمام المبنى الإداري للجامعة مرورا بمختلف كليات الجامعة، رافعين الأعلام واللافتات؛ احتفالاً بهذه الثورة.

و في كلمته هنأ الدكتور المنشاوي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  بمرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن احتفالية الجامعة اليوم ؛ تأتي بمشاركة لفيف من القيادات الشعبية والسياسية؛ احتفالاً بما قدمته الثورة  ؛ للحفاظ على الدولة المصرية، والهوية المصرية، موضحاً أن المسيرة نوعٌ من التأييد والدعم لقائد هذه الثورة، ولكل القيادات المخلصة لهذه الدولة، والأجهزة التنفيذية، مضيفاً  أن فعاليات احتفالية الجامعة تمتد طوال الشهر الجاري؛ من خلال عقد عدة ندوات تثقيفية وعلمية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ لإبراز ما حققته الثورة على مدار العشر سنوات السابقة، وإبراز دور الدولة المصرية في الحفاظ علي هذا الكيان .

ومن جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق؛ لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية؛ لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية، لافتًا إلى أن جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة المجيدة التي أسهمت في تحقيق البناء والتنمية والعمران بشكل غير مسبوق، كما تبنت القيادة السياسية الكثير من المبادرات التي تستهدف كافة فئات المجتمع، وخاصة مبادرة حياة كريمة؛ وذلك لتحقيق مستوى معيشة أفضل، وتحسين جودة الحياة، وبناء الإنسان المصري .

أحمد المنشاوي: جامعة أسيوط حريصة على دعم ريادة الأعمال والابتكار وتوطين التكنولوجيا

المنشاوي: احتفالات جامعة أسيوط بذكرى30 يونيو تغرس بنفوس أبنائنا مسئولية بناء الوطن

 كما هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء ؛بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة ؛داعيًا المولى- عز وجل- أن يوفق الرئيس والحكومة؛ لاستكمال بناء مصرنا الغالية، وتحقيق التنمية في كافة المجالات، وأن يحفظ مصر، وأن ينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء،  كما توجه لأبناء المحافظة بخالص التهنئة؛ مطالبا بأن نستمر جميعا، يدًا واحدة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية؛ من أجل النهوض بالدولة ، وأملاً فى غد أفضل للأجيال القادمة.

و أشار الدكتور محمود عبد العليم إلى أن الاحتفالية؛ تهدف إلى غرس روح الانتماء للوطن، والولاء إلى الأرض لدى الشباب ، وتعريفهم بثورة 30 يونيو، والتي تحققت بها إرادة الشعب المصري، وقام من خلالها بتعديل مسار الدولة؛ لتبدأ مصر عهداً جديداً، وتخطو خطوات البناء والتنمية والتطوير في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، منوهاً أن المسيرة الشبابية حملت شعارات مبادرات الدولة المصرية  التي  حققتها خلال 10 سنوات، وتضم : 100 مليون صحة، وحياة كريمة، ومكافحة الفساد، أكبر شبكة موانئ عالمية، ومشروع الإسكان الجديد،  ومشروع التأمين الصحي ، وشبكة الطرق والكباري الجديدة، والتطوير الإداري، والتحول الرقمي، وتكافل وكرامة، وتنمية الصعيد، والقضاء على فيروس سي، والحوار الوطني، والجامعات الأهلية، وتمكين المرأة ورعايتها، والوحدة الوطنية، والريف المصري الجديد .

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