عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المنشاوي: احتفالات جامعة أسيوط بذكرى30 يونيو تغرس بنفوس أبنائنا مسئولية بناء الوطن

نائب رئيس جامعة أسيوط
نائب رئيس جامعة أسيوط يناقش استعدادات إحتفالات ذكرى ثورة 30

أكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، إن احتفالات الجامعة بمرور 10 سنوات على ثورة يونيو، تغرس في نفوس أبنائنا مسئولية بناء الوطن، مشيداً بالنموذج الإيجابى الذى يمثله أبناء الجامعة فى نشر الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن ، وإعلاء روح العزيمة والاصرار، مؤكدا أن ثورة ٣٠ يونيو تعد ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره، مؤكدا أن النجاحات تتوالى على أرض الواقع، وأن هذه الذكرى تستدعي الكثير من الدروس والعبر التي تكشف  أهمية "الاصطفاف الوطنى".

وعقد الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا مع اللجنة المنظمة لاحتفالات الجامعة بمرور 10 سنوات على ثورة يونيو، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والتي تمتد طوال شهر يوليو الجاري، بعنوان تداعيات الماضي وآفاق المستقبل.
 
واستعرض الدكتور محمود عبد العليم، كافة الترتيبات الخاصة بالاحتفالات، التي تضمن خروجها على الوجه الأكمل الذي يليق باسم جامعة أسيوط وعراقتها.

شهد الاجتماع حضور لفيف من ممثلى اللجنة المنظمة للاحتفالات وتضم: الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى والمشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور سعودى محمد عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور ياسر حسن وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة رحاب الداخلي  المستشار الاعلامى لرئيس الجامعة ورئيس قسم الاعلام بكلية الآداب، والدكتور منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية التربية النوعية ، والدكتورة إيناس ضاحى أحمد أستاذ التصوير المساعد بكلية التربية النوعية ، والدكتور هيثم إبراهيم مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة ، و دينا مصطفى مدير عام المكتب الفنى لرئيس الجامعة، و ريهام الحفناوى مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و نادية سليم مدير إدارة العلاقات العامة بالجامعة.

بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. جامعة أسيوط تطلق مسابقة ثقافية لتعزيز روح الانتماء

رئيس جامعة أسيوط يستقبل نقيب التمريض لبحث التعاون المشترك وسد العجز داخل المستشفيات

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الاحتفالات بتنظيم مسيرة الاحتفالية يوم الإثنين الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٣، وتضم جميع الفئات الممثلة داخل الجامعة وخارجها ، إلى جانب إدراج بعض أنشطة الكليات  التى تحتوى على فاعليات خاصة بهذه المناسبة المجيدة، وعرض فيديو تعريفى عن إنجازات  ثورة يونيو خلال العشر السنوات الماضية، وتنظيم عدة فعاليات منها ندوات وورش فنية عن الابداعات والانجازات بكافة المجالات التنموية خلال 10سنوات على ثورة يونيو، والتي تمت بالجامعة خلال العشرة سنوات الماضية، وتخدم التنمية المستدامة وذلك من خلال أعمال ابتكارية يقدمها طلاب الجامعة، بجانب  تدشين المسابقة الثقافية لتنمية وعى الشباب الجامعى بانجازات الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن فى إحدى المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية بعنوان رؤي استشرافية للطلاب حول مستقبل مصر.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط جامعة اسيوط ذكرى ثورة 30 يونيو إحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

نهائي أمم إفريقيا| المنتخب الأولمبي يتعادل 1/1 مع المغرب.. و«الزلزولي» تحت الحصار

غلق حديقة الحيوان لمدة عام .. تفاصيل

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

موضوعات متعلقة

مستشفيات جامعة أسيوط تكشف حقيقة رفض وضع مولودة داخل الحضانة

جامعة أسيوط تنظم قافلتين طبيتين لقريتي "ريفا" و"أولاد إبراهيم" ضمن "حياة كريمة"

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية وفرنسا بشأن الطاقة

لاعب الأهلي السابق: عودة إمام عاشور لمصر كارثة

نهائي أمم إفريقيا.. المغرب يتقدم على المنتخب الأولمبي بهدفين بالوقت الإضافي الأول

حتحوت يكشف حجم إصابة زيزو وموقفه من لقاء القمة

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

معالجة مياه الصرف.. حلول عالمية لمواجهة التغيرات المناخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ