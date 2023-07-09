المنشاوي: احتفالات جامعة أسيوط بذكرى30 يونيو تغرس بنفوس أبنائنا مسئولية بناء الوطن

أكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، إن احتفالات الجامعة بمرور 10 سنوات على ثورة يونيو، تغرس في نفوس أبنائنا مسئولية بناء الوطن، مشيداً بالنموذج الإيجابى الذى يمثله أبناء الجامعة فى نشر الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن ، وإعلاء روح العزيمة والاصرار، مؤكدا أن ثورة ٣٠ يونيو تعد ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره، مؤكدا أن النجاحات تتوالى على أرض الواقع، وأن هذه الذكرى تستدعي الكثير من الدروس والعبر التي تكشف أهمية "الاصطفاف الوطنى".

وعقد الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا مع اللجنة المنظمة لاحتفالات الجامعة بمرور 10 سنوات على ثورة يونيو، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والتي تمتد طوال شهر يوليو الجاري، بعنوان تداعيات الماضي وآفاق المستقبل.



واستعرض الدكتور محمود عبد العليم، كافة الترتيبات الخاصة بالاحتفالات، التي تضمن خروجها على الوجه الأكمل الذي يليق باسم جامعة أسيوط وعراقتها.

شهد الاجتماع حضور لفيف من ممثلى اللجنة المنظمة للاحتفالات وتضم: الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى والمشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور سعودى محمد عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور ياسر حسن وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الاعلامى لرئيس الجامعة ورئيس قسم الاعلام بكلية الآداب، والدكتور منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية التربية النوعية ، والدكتورة إيناس ضاحى أحمد أستاذ التصوير المساعد بكلية التربية النوعية ، والدكتور هيثم إبراهيم مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة ، و دينا مصطفى مدير عام المكتب الفنى لرئيس الجامعة، و ريهام الحفناوى مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و نادية سليم مدير إدارة العلاقات العامة بالجامعة.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الاحتفالات بتنظيم مسيرة الاحتفالية يوم الإثنين الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٣، وتضم جميع الفئات الممثلة داخل الجامعة وخارجها ، إلى جانب إدراج بعض أنشطة الكليات التى تحتوى على فاعليات خاصة بهذه المناسبة المجيدة، وعرض فيديو تعريفى عن إنجازات ثورة يونيو خلال العشر السنوات الماضية، وتنظيم عدة فعاليات منها ندوات وورش فنية عن الابداعات والانجازات بكافة المجالات التنموية خلال 10سنوات على ثورة يونيو، والتي تمت بالجامعة خلال العشرة سنوات الماضية، وتخدم التنمية المستدامة وذلك من خلال أعمال ابتكارية يقدمها طلاب الجامعة، بجانب تدشين المسابقة الثقافية لتنمية وعى الشباب الجامعى بانجازات الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن فى إحدى المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية بعنوان رؤي استشرافية للطلاب حول مستقبل مصر.