أحمد المنشاوي: جامعة أسيوط حريصة على دعم ريادة الأعمال والابتكار وتوطين التكنولوجيا

انطلقت فعاليات معسكر نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، حيث ينظم المعسكر نادي ريادة الأعمال بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا ، ويركز على ريادة الأعمال، والتوظيف، والشركات الطلابية الناشئة: AU- Startup Spark2023.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، و الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والمشرف العام للنادى والدكتور حمدى زيدان مدير النادى، والدكتور علاء فرح منسق نادي ريادة الأعمال.

كما حضر لفيف من العمداء و وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمناء الجامعة المساعدين والقيادات الجامعية، و ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات الراعية و المشاركة بهذا الملتقى.

وفى مستهل كلمته أعرب الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح أكبر ملتقى لرواد الأعمال بصعيد مصر "startup spark 2023، فى رحاب جامعة أسيوط، والذي يأتي انطلاقاَ من حرص الجامعة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، و التي تعد ريادة الأعمال والابتكار و توطين التكنولوجيا جزءا أصيلا من محاورها، وتقوم رؤية جامعة أسيوط من خلالها، على أساس النظر في الخطة الشاملة للدولة المصرية 2030.

واوضح أن خطة 2030 تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة، وتعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصري، وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة، ومجالات النمو الاقتصادي المتنوعة؛ بهدف تعظيم دور الجامعة في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية والبيئية، من خلال تحديد أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والأنشطة الاقتصادية بمصر، ويمكن تطوير المبادئ السبعة التي نصل من خلالها إلى الجيل الرابع من الجامعات وبالتالي نحقق رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة إلى أن المبادئ السبعة تساعد عملية التعليم على المضي قدًما من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع، حيث يلبي التعليم والبحث العلمي والربط بالسوق عملية الابتكار و ريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات السوق العالمية محليا ودوليا من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن ريادة الأعمال تعد المحور السابع من محاور هذه الإستراتيجية، كما يعد محور العلوم والتكنولوجيا و الابتكار هو المحور الثالث في البعد الاقتصادي من رؤية مصر 2030 حيث يقوم على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا.

وقدم الدكتور عبد الرحمن حيدر تعريفاً مختصراً عن نادي ريادة الأعمال، باعتباره أحد مشروعات وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ( ITTU ) والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مستعرضاً إستراتيجية الريادة والإبداع والتي من أهم محاورها : نشر ثقافة الريادة والإبداع، وتهيئة البيئة الداعمة للريادة والإبداع، إنشاء كيانات الريادة والإبداع، وموضحاً أهداف المعسكر وهي التعريف بدور الدولة المصرية في مجال الأعمال الريادية، وتغيير مناخ الابتكار و ريادة الأعمال بصعيد مصر، وتطوير المهارات الطلابية في إنشاء وإدارة شركات ناجحة، وفرص التوظيف والتدريب بمشاركة أصحاب الأعمال والشركات، وتطوير خطط الأعمال وتبادل الأفكار وبناء فريق عمل مبدع.

جدير بالذكر أن فعاليات المعسكر مستمرة لمدة شهر، خلال الفترة من 9 يوليو إلى 10 أغسطس 2023، وتتضمن تدريبات حول إنشاء المشروعات و ريادة الأعمال والمهارات الشخصية، بالإضافة إلى تنظيم معرضين للمشروعات الطلابية، وملتقي توظيف، ومسابقات، واحتضان شركات ناشئة، ويدور المعسكر حول عدة محاور أهمها التوظيف، والابتكار، وريادة الأعمال، والتسويق، والتحول الرقمي، بالإضافة إلي عدة مسارات هي المسار الطلابي، المسار الهندسي والتكنولوجي، ومسار العلوم التطبيقية والبيئية، والمسار الزراعي والبيطري والمسار التعليمي والتربوي، ومسار الإنسانيات والآداب والفنون، ومسار الأعمال والاقتصاد، وكما يتضمن الملتقي العديد من المسابقات منها أفضل مشروع طلابي، وأفضل شركة ناشئة، وأفضل فريق طلابي، ومسابقات أسبوعية عن (أفضل سيرة ذاتية، مقابلة شخصية، خطة تسويق، تسويق رقمي، خطة أعمال، نموذج ربحي، فكرة مجتمعية) .

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