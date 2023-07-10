الكويت.. مجلس الوزراء يقرر منح يومين عطلة رسمية ويحدد موعد استئناف العمل

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، اعتبار يوم الاربعاء المقبل يوم عطلة رأس السنة الهجرية والخميس يوم راحة نظرا لوقوعه بين عطلتين تعطل فيهما الأعمال في الوزارات والمؤسسات والهيئات والاجهزة والجهات الحكومية.

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، ذكر مجلس الوزراء الكويتي أن العمل الرسمي يستأنف يوم الاحد المقبل أما الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاص فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.

وبمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 تقدم الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء بخالص التهاني والتبريكات إلي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.