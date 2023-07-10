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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانيون: ننتظر قرارا وزاريا عاجلا لـ تعطيل إضافة مادة RDF للأسمنت الأبيض

ياسمين فؤاد وزيرة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة ، بشأن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام  مصانع الأسمنت باستخدام مادة (RDF) في مزج الطاقة مما يهدد هذه الصناعة.

عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض أمر خطير


وقال محمد الجبلاوي مقدم طلب الاحاطة ان القرار جاء في غير محله ، موضحا ان عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض أمر خطير ، طالبا بتلاشي الأخطاء  حفاظا على صناعة الأسمنت الأبيض.

وطالب الجبلاوي أثناء اجتماع لجنة الصناعة، بضرورة عدم استخدام مادة  RDF  وذلك للحفاظ علي صناعة الأسمنت الأبيض لان من سماته ان يكون ناصع البياض وهذه المادة تؤثر على درجة لونه بخلاف خطورة هذه المادة على تلك الصناعة .

وقال علي أبو سنة مستشار وزيرة البيئة ان قطاع الصناعة من اهم القطاعات ، كما ان هناك قرارات من شأنها الارتقاء بهذا القطاع وتطويره ، مشيرا الي انه تم إصدار قرار بتعطيل العمل بالقرار ، قائلا: ننتظر موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة وجهاز حماية شئون البيئة ، كما انه في غضون أسبوعين سيكون هناك قرار  وزاري بتعطيل هذا القرار.

وتعهد  ابو سنة امام لجنة الصناعة بأن اي مصنع من مصانع الأسمنت الأبيض لديه مشكلة سنعالجها فورا.

الصناعة بمجلس النواب الأسمنت الأبيض جهاز شئون البيئة طلب الإحاطة قطاع الصناعة قرار وزارى

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