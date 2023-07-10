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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عبد الرحمن: الأكشن مع محمد إمام مختلف عن أمير كرارة.. خاص

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن

كشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا عن أنه لم يقدم لأول مرة الأكشن فى فيلم "البعبع" الذى يعرض حاليا فى السينمات حيث قدمه من قبل فى فيلم “لص بغداد” مع محمد إمام ولكن بشكل مختلف. 

وقال محمد عبد الرحمن فى تصريح خاص لصدى البلد: قدمت الأكشن من قبل فى فيلم "لص بغداد " مع محمد إمام ولكن كنت أظهر فى مشاهد الأكشن دون تأثير أو بمعنى أدق كنت "بضرب"، ولكن فى فيلم "البعبع" أقدم أكشن بشكل مختلف وأقوم بضرب العصابة مع أمير كرارة. 

محمد عبد الرحمن وفيلم البعبع

كشف الفنان أمير كرارة موعد إقامة العرض الخاص لفيلمه الجديد “البعبع” في السعودية وتحديدا جدة، عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

وقال أمير كرارة في منشور جديد له:" البعبع مستنيكو بكره في السعودية جدة نتفرج سوا.. علي الفيلم الساعه ٧ إخواتنا وحبايبنا كل سنة وأنتم طيبين".

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جاء ذلك بعد ساعات من تواجد أمير كرارة وأبطال فيلم البعبع في دبي للاحتفال بعرضه وسط الجمهور، وكان برفقته ياسمين صبري ومحمد أنور وغيرهم.

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

وحقق فيلم البعبع أكثر من 20 مليون جنيه إيرادات داخل مصر، بعد انطلاق عرضه بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى منذ حوالي أسبوع.

وجاء فيلم البعبع في المرتبة الثالثة، بعد “بيت الروبي” و"تاج"، الذي تمكن من تحقيق حوالي 27 مليون دولار، داخل مصر فقط.

أبطال فيلم البعبع الفنان محمد عبد الرحمن الفنان محمد عبد الرحمن توتا الفنان امير كرارة فيلم لص بغداد محمد عبد الرحمن توتا محمد عبد الرحمن

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