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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للأطفال.. طريقة عمل مهلبية النشا والحليب

صدى البلد

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل مهلبية النشاء والحليب.

المكونات

ثلاثة أكواب من الحليب السائل.
نصف كأس من السكر.
ست ملاعق من النشاء المذاب بنصف كأس من الماء البارد. ملعقة ماء زهر.

طريقة التحضير

ضعي الحليب السائل والسكر في وعاء على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يصل لدرجة الغليان. 
أضيفي النشا المذاب بالماء للحليب مع التحريك السريع والمستمر لتجنب تكتل النشاء وبالتالي تفسد المهلبية، واستمري بالتحريك بنفس الاتجاه حتى تغلي وتصبح ذات قوام كثيف جداً. أبعدي الوعاء عن النار ثم أضيفي ماء الزهر وحركي جيداً حتى يختلط جيداً.
أحضري الكؤوس الخاصة بالتقديم ثم اسكبي المهلبية وهي ساخنة فيها، وبعد ذلك اتركيها بدرجة حرارة المطبخ حتى تبرد ثم ضعيها في الثلاجة، وعند التقديم زينيها بما تشائين من المكسرات البسيطة مثل الزبيب، وجوز الهند، والقرفة الناعمة.

المهلبية طريقة عمل مهلبية

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