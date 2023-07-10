بداية من الغد.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المصايف

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن شكوى بعض المصيفين في محافظات السواحل الشمالية تأتي نتيجة نشاط الرياح القوي على مسطح البحر الأحمر تحديدا، وسرعات الرياح التي وصلت في بعض الأحيان لـ 70 كيلو متر على الساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، والذي وصل على بعض المناطق من السواحل الغربية لـ 3.5 متر.

الأرصاد تزف نبأ سار للمواطنين بشأن المصايف

وأضاف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن هيئة الأرصاد أصدرت إنذار بحري خاص بشواطئ البحر المتوسط تم نشره في وسائل الإعلام المخلتفة، متوقعا أنه بداية من غدا الثلاثاء ستعود الأمواج لارتفاعها الطبيعي، وستكون على بعض الشواطئ إلى 2 متر، ولكن الأمور تحسنت كثيرا عما كانت عليه.

وتابع عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الإنذار الخاص بهيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم نزول البحار بسبب ارتفاع الأمواج نهايته اليوم، وبداية من الغد يمكن للمصيفين الاستمتاع بسواحل البحر الأحمر وسواحل البحر المتوسط بشكل طبيعي.