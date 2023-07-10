سيدات مصر يتوجن بالبطولة العربية للسلة بعد الفوز على المغرب

توج منتخب مصر لكرة السلة سيدات بلقب البطولة العربية لكرة السلة في النسخة الثالثة عشر من البطولة المقامة في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجاري.

ونجح الفراعنة في حصد اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية أمام المغرب الوصيف.

بينما حصد المركز الثالث منتخب الجزائر بعد الفوز على الكويت بنتيجة 74/37.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور النهائي بعد الفوز على نظيره الكويت بنتيجة كاسحة 99/32 بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 58/21.

بينما تمكن المغرب من الفوز على نظيره الجزائر في الدور ذاته بنتيجة 78/67، ليضرب موعدًا ناريًا مع منتخب مصر في النهائي اليوم الإثنين.

وتضم قائمة المنتخب المصري للسيدات كلًا من : «ثريا محمد، حبيبة حاتم، ميرال أشرف، إنچي صلاح، نادين السلعاوي، أسرار ماجد، نورهان فؤاد، رضوى سالم، فريدة الشريف، رنيم الجداوي، حبيبة محمد، يارا أسامة، فريدة مسعد، وفاطمة ممدوح».