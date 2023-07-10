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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حملات لطالبات صيدلة الأزهر عن مقاومة البكتريا المضادات الحيوية

طالبات صيدلة الأزهر
طالبات صيدلة الأزهر خلال الحملة التوعوية

نظمت طالبات الاتحاد المصري لكلية الصيدلة بجامعة الأزهر بنات [EPSF_AUG] حملات توعية عن مقاومة المضادات الحيوية، وذلك تبعًا لرؤية كلية الصيدلة جامعة الأزهر بنات التي تهدف الى التداوي الآمن، عن طريق استخدام المضادات الحيوية بتعليماتها الصحيحة وبحرص.

وأطلقت الطالبات ، حملات توعية داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى نشر المنشورات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن، كما شاركن في نشر  استطلاع بالرأي بين زملائهن والعامة ليجمعوا معلومات عن كيفية تعامل المرضى مع المضادات الحيوية وما مدى سوء استخدامها.

كما قام وفد من الجمعية العلمية بتمثيل كلية الصيدلة بنات في مؤتمر نظمته منظمة الصحة العالمية (WHO )؛ لمناقشة أسباب مقاومة المضادات الحيوية وإنتشارها،  حيث شارك وفد الجمعية العلمية في أنشطة المؤتمر وقاموا بعرض جهود الكلية المبذولة في مواجهة هذه القضية.

ولاقت حملاتهم رواجًا كبيرا بين الناس، وساهمت في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن استخدام المضادات الحيوية.

طالبات صيدلة الأزهر
طالبات صيدلة الأزهر
طالبات صيدلة الأزهر
طالبات صيدلة الأزهر
طالبات صيدلة الأزهر
طالبات صيدلة الأزهر
الصيدلة الأزهر حملات المضادات الحيوية

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