أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف غموض العثور علي جثة لطفل مجهول الهوية ببلبيس

يكثف رجال مباحث الشرقية جهودهم لكشف غموض العثور علي جثة لطفل مجهول الهوية في حالة إنتفاخ وتعفن بأرض زراعية بدائرة مركز بلبيس، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة طفل في حالة تعفن وتحلل بأرض زراعية بدائرة مركز بلبيس وبالإنتقال والفحص تبين انها لطفل يبلغ من العمر قرابة 12 عاما مجهول الهوية.

فيما تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.