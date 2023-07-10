الموتوسيكلات اتعجنت.. مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما فيما وأصيب 3 آخرون بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسكلين مع بعض وسقوط فى الترعة بطريق منيا القمح- شلشلمون وتم نقل الجثث والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفي منيا القمح تحت تصرف النيابة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بإستقبال "أحمد م ع" 37 سنة مقيم بني هلال "جثة هامدة" وآخر مجهول الهوية "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم إستقبال كلا من "محمود م ع" 35 سنة مصابا بجرح متهتك بالساق اليسرى وسحجات وإيمان م ع" 25 سنة مصابة بكدمات وسحجات و"حمدية م م" 40 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم جميعهم مقيمين بني هلال دائرة مركز منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم موتوسكلين مع بعض وسقوط في الترعة بطريق منيا القمح- شلشلمون وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفي منيا القمح تحت تصرف النيابة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.