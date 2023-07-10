مصرع طفل سقط من أعلى سيارة بالشرقية

لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه إثر سقوطة من أعلى سيارة بطريق الصالحية الجديدة- القصاصين وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الصالحية تحت تصرف النيابة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية بإستقبال "احمد م ف" 8 سنوات مقيم ابو شلبي دائرة مركز فاقوس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوطة من أعلى سيارة بطريق الصالحية الجديدة- القصاصين وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الصالحية تحت تصرف النيابة وجاري تحرير محضر بالواقعة.