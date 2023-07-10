شاب يتخلص من حياته داخل منزله بالشرقية

تخلص شاب من حياته شنقا داخل منزله بقرية اشكر دائرة مركز فاقوس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة.

وجاري تحرير محضر بالواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس بإستقبال "كمال ح ع" 35 سنة مقيم اشكر دائرة مركز فاقوس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعها إثر تخلصه من حياته شنقا داخل منزله بقرية اشكر دائرة مركز فاقوس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.