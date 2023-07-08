مصرع ربة منزل غرقا بمياه ترعة بالشرقية.. تفاصيل

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا بمياه ترعة القضاة أمام عزبة شنودة دائرة مركز كفر صقر، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى كفر صقر ، تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر بإستقبال "فاطمة ع ع م" 58 سنة مقيمة عزبة التل "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعها غرقا بمياه ترعة القضاة أمام عزبة شنودة دائرة مركز كفر صقر ، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.