حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالديدامون بإزالة حالة بناء لمنزل بالطوب الأبيض البلوك مكون من غرفتين على مساحه 70 م باسم "ز. أ .خ" بعزبه أبوعيد التابعة للوحدة ،وتمت إزالة المخالفة في المهد على نفقة المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بإزالة سور بطول ٥٠ متر وارتفاع ٢ متر بقرية كفور نجم خارج الحيز العمراني وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعزازى بتنفيذ إزالة لسور بالدبش بطول 30 متر بمنشيه النصر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بزور ابو الليل بإزالة حوائط مخالفة على مساحة 25م واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.