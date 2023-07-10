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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن علاقات نجل بايدن مع عشرات من كبار المسئولين الأمريكيين

هانتر بايدن
هانتر بايدن

قالت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الاثنين، إن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حافظ على علاقات واسعة مع ما يقرب من عشرة من كبار المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين منذ الوقت الذي كان فيه والده نائبا للرئيس باراك أوباما.

وأوضحت فوكس نيوز”، أن قائمة المسؤولين الذين كان هانتر بايدن أو لا يزال على اتصال وثيق بهم تشمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكبير مستشاري بايدن مايكل دونيلون ومساعد مقرب من وزير الدفاع لويد أوستن وعدة أشخاص آخرين.

كان هانتر بايدن وسوليفان يتعاونان مع بعضهما البعض خلال عملهما المشترك في مجلس إدارة مشروع ترومان للأمن القومي، وهو مركز أبحاث ليبرالي للسياسة الخارجية.

وعمل سوليفان هناك في 2017-2019، بينما كان هانتر يعمل أيضا في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية “بوريسما” وصندوق الأسهم الخاصة الصيني.

وتحقق الولايات المتحدة حاليا في هذه الأنشطة وغيرها من أنشطته التجارية الأجنبية.

وذكرت “فوكس نيوز”، أن المسؤول السابق في البيت الأبيض مايك ماكورميك اتهم سوليفان بأنه متآمر في “مخطط الرشوة” لعائلة بايدن في أوكرانيا في ذلك الوقت.

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كما يشير التقرير إلى تبادل مكثف للبريد الإلكتروني بين هانتر بايدن، في الوقت الذي كان فيه في بوريسما، ونائب وزير الخارجية آنذاك بلينكن.

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