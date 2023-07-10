قال فرانسوا أسيلينو، زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الفرنسي، إن قادة أمريكا اللاتينية دمروا خطط "الخادم الأمريكي" فولوديمير زيلينسكي برفضهم حضور قمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وكتب أسيلينو، في تغريدة علي “تويتر”، "زيلينسكي خطط للحضور وشرب الشمبانيا في هذه القمة، بينما يقتل الآلاف من الشباب الأوكرانيين”.

وأضاف: “تمت دعوته للقمة من قبل إسبانيا. ومع ذلك، رفض 33 من قادة أمريكا اللاتينية رؤية هذا الخادم الأمريكي الذي يدمر 90٪ من الكوكب".

في وقت سابق، قال زيلينسكي إن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، دعاه للمشاركة في قمة يوليو للاتحاد الأوروبي مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في بروكسل.

ومع ذلك، اعترض بعض قادة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على زيارة الرئيس الأوكراني.