بيان عاجل من روسيا بشأن العلاقات الدبلوماسية والتعاون مع السعودية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن موسكو مهتمة بالحفاظ على العلاقات الدبلوماسية وزيادة التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها على الانترنت، “يؤكد الجانب الروسي مرة أخرى على أهمية الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية وزيادة التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية".

في 7 يونيو، تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب الجانبان عن تقديرهما الكبير للتعاون في إطار أوبك+، وناقشا توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والمشاريع في مجالات الاستثمار والطاقة.