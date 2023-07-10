اعتراف صادم من ألمانيا حول شن حرب ضد روسيا

قالت النائبة في البرلمان الألماني من حزب اليسار، سيفيم داجدلين، إن حلف الناتو يشن حربا بالوكالة ضد روسيا، ويزود أوكرانيا بالأسلحة وينشر مدربيها العسكريين على أراضي البلاد.

وحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، قالت داجدلين: ”بمساعدة إمدادات الأسلحة ونشر المدربين على أراضي أوكرانيا، يشن الناتو حربا بالوكالة ضد روسيا من أجل هزيمة قوة نووية بمزيج من القوة العسكرية وحرب اقتصادية غير مسبوقة".

وأضافت أن “الناتو ليس تحالفا دفاعيا، على الرغم من حقيقة أن هذا ما يسميه قادة الدول الغربية”.

وأوضحت داجدلين، أن التحالف يجري سباق تسلح عدواني ويخلق عقبات أمام المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقالت: “إذا قدمنا الصراع على أنه لعبة شطرنج، فإن الناتو يبحث عن بيادق يمكن التضحية بها لتحقيق موقف أكثر فائدة".

وأعربت داجدلين عن قلقها إزاء المناقشات التي تجري في حلف شمال الأطلسي بشأن مسألة عضوية أوكرانيا في الحلف.

وأضافت أن منح دولة عضوية في المنظمة أو ضمانات أمنية قد يؤدي إلى صدام بين الناتو وروسيا.