عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب نووية عالمية.. ذعر في حلف الناتو بسبب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أفادت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، بأن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لن يقبل بوجود أوكرانيا في الحلف خوفا من حدوث صدام مباشر مع روسيا.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن “هناك عدد كبير من الأسباب العملية والسياسية والاستراتيجية تؤدي إلى عدم قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".

وأشارت إلي أن “أعضاء التحالف يتجنبون بجد الأعمال التي يمكن أن تقودهم إلى اشتباك مباشر مع القوات الروسية”.

زيلينسكي غاضب.. قرار صادم من أمريكا وألمانيا بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

قرار طال انتظاره.. أوكرانيا تكشف عن "خطوة مهمة" لانضمامها لحلف الناتو

حرب نووية عالمية

وأكدت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، أن “الخوف الرئيسي من بروكسل هو أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يتحول إلى حرب عالمية ثالثة مع خطر كبير من التصعيد حتى استخدام الأسلحة النووية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وافق على قبول أوكرانيا في الحلف دون تنفيذ خطة عمل العضوية “ماب”.

وكتب كوليبا، في تغريدة على “تويتر”: "أرحب بهذا القرار الذي طال انتظاره، والذي يقصر طريقنا إلى الناتو، هذه أيضا أفضل لحظة لتوضيح مسألة دعوة أوكرانيا لتصبح عضوا".

حلف شمال الأطلسي أوكرانيا الناتو روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

رابطة الأندية تزف بشرى سارة للجماهير بشأن الموسم المقبل

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

نقلا عن "العربية".. تركيا تسجن وترحّل 60 إخوانيا للتقارب مع مصر

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

حقيقة صورة إمام عاشور بقميص النادي الأهلي | التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

صراخ وغضب وفقدان أعصاب.. تعرف علي وجه بايدن الذي يخفيه عن الإعلام

"خيار استراتيجي".. بيان عاجل من الرئيس الصيني بشأن العلاقات مع روسيا

روسيا: مستعدون لتلبية احتياجات الشركاء العرب من الحبوب

إعلان عاجل من روسيا بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

بضربة واحدة.. طوربيد نووي روسي يهدد بتدمير نيويورك ونيو جيرسي بـ أمريكا

نهاية الحرب.. الكشف عن موعد بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

زيلينسكي غاضب.. قرار صادم من أمريكا وألمانيا بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

أثبت فشله.. تصريحات خطيرة من وزير الخارجية الروسي عن نهاية الدولار

ترشيحاتنا

التعليم: 5 آلاف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء.. فيديو

بايدن ينتهك البروتوكول خلال لقائه مع الملك تشارلز الثالث |تفاصيل

وزارة النقل تقرر إلغاء جميع السلالم ومواقف الميكروباص بالطريق الدائري |تفاصيل

تحذير عاجل .. شرب هذا المشروب بعد تركه لفترة يسبب تسمم| تعرف عليه

أخبار التكنولوجيا.. تطبيق Threads يتخطى100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع.. أفضل العروض على موبايلات سامسونج وشاومي

توفير مستلزمات الإنتاج وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين| خطة الحكومة لتطوير الصناعة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

مرض خطير يصيب 40 %؜ من سكان العالم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ