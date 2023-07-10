حرب نووية عالمية.. ذعر في حلف الناتو بسبب أوكرانيا

أفادت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، بأن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لن يقبل بوجود أوكرانيا في الحلف خوفا من حدوث صدام مباشر مع روسيا.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن “هناك عدد كبير من الأسباب العملية والسياسية والاستراتيجية تؤدي إلى عدم قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".

وأشارت إلي أن “أعضاء التحالف يتجنبون بجد الأعمال التي يمكن أن تقودهم إلى اشتباك مباشر مع القوات الروسية”.

حرب نووية عالمية

وأكدت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، أن “الخوف الرئيسي من بروكسل هو أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يتحول إلى حرب عالمية ثالثة مع خطر كبير من التصعيد حتى استخدام الأسلحة النووية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وافق على قبول أوكرانيا في الحلف دون تنفيذ خطة عمل العضوية “ماب”.

وكتب كوليبا، في تغريدة على “تويتر”: "أرحب بهذا القرار الذي طال انتظاره، والذي يقصر طريقنا إلى الناتو، هذه أيضا أفضل لحظة لتوضيح مسألة دعوة أوكرانيا لتصبح عضوا".