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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي غاضب.. قرار صادم من أمريكا وألمانيا بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أصبح غاضبا جدا بعد أن بدأت الولايات المتحدة وألمانيا في منع طلب أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو.

وأشارت “بيلد”، إلى أن "زيلينسكي غاضب للغاية الآن لأنه لم يسمح له بالقيام بذلك"، مضيفة أن “الرئيس الأوكراني أراد أن يناشد علنا بلاده للانضمام إلى التحالف”.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن “برلين وواشنطن ترغبان في التوقيع مع أوكرانيا على إعلان لا يكاد يتجاوز الإعلان الذي تم تبنيه في بوخارست في عام 2008، الذي ينص علي دعم مسار انضمام أوكرانيا لحلف شمال الاطلسي دون أي تفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، أن أوكرانيا يجب أن تنخرط تمامًا في حلف الناتو، مضيفًا أنه لا يجب السماح لروسيا بتهديد وحدة التحالف.

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وأضاف ناوسيدا أن حلف الناتو أصبح أقوى من أي وقت مضى.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إنه غدًا ستبحث قمة الناتو مسار انضمام أوكرانيا إلى الحلف، مشيرًا إلى أن التحالف سيوسع الدعم العسكري لكييف وسيجعلها أقرب لعضوية الحلف.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني كييف حلف الناتو أوكرانيا

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