الناتو: سنجعل أوكرانيا أقرب لعضوية الحلف في قمة الغد

أكد رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، أن أوكرانيا يجب أن تنخرط تمامًا في حلف الناتو، مضيفًا أنه لا يجب السماح لروسيا بتهديد وحدة التحالف.

وحسب قناة "العربية"، أضاف ناوسيدا أن حلف الناتو أصبح أقوى من أي وقت مضى.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إنه غدًا ستبحث قمة الناتو مسار انضمام أوكرانيا إلى الحلف، مشيرًا إلى أن التحالف سيوسع الدعم العسكري لكييف وسيجعلها أقرب لعضوية الحلف.

وأشار ستولتنبرج إلى أنه يدعم طموح تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي، كما ستعمل الناتو جاهدة لضم السويد للحلف في أقرب وقت ممكن.

وأكد أمين عام حلف الناتو أنه لا يزال من الممكن التوصل لقرار إيجابي بشأن انضمام السويد في قمة فيلنيوس.

ولفت إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سينضم إلى اجتماع مجلس الناتو - أوكرانيا.