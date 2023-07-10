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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حال ضم أوكرانيا .. روسيا تتوعد الناتو بـ ردّ قاسٍ

روسيا
روسيا

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو سيكون تهديدًا لروسيا يتطلب ردًا قاسيًا.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال الكرملين اليوم إن عضوية أوكرانيا في الناتو سيكون لها عواقب سلبية للغاية على الهيكل الأمني لأوروبا.

وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستعتبرها روسيا تهديدًا يتطلب رداً قاسياً.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه حلف الناتو قمته يومي الثلاثاء والأربعاء في ليتوانيا، بهدف إظهار التضامن مع أوكرانيا، بينما لم يقبل بعد كييف كعضو في الحلف.

ويستعد حلف شمال الأطلسي “الناتو” لعقد قمته في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس غدًا الثلاثاء، ويتصدر جدول أعماله الحرب الروسية في أوكرانيا ومناقشة طلب كييف الانضمام للحلف وعددًا من الموضوعات الأخرى، التي يناقشها الدول الأعضاء على مدار يومين.

ويعد أهم موضوع على جدول أعمال الناتو هو ما يجب فعله حيال أوكرانيا، وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش قاد المناقشة في عام 2008، ووعد بأن أوكرانيا ستصبح عضوًا في يوم من الأيام، فيما يرى الرئيس الحالي جو بايدن، أنه لا يوجد إجماع في حلف الناتو حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى الناتو الآن، في هذه اللحظة، في خضم الحرب. 

ومن هنا سيعمل دول الناتو على كيفية تقريب كييف أكثر من الحلف دون الانضمام فعليًا، فضلًا عن بحث الضمانات الأمنية التي قد تحتاجها هذه البلاد لضمان عدم غزو روسيا مرة أخرى بعد انتهاء الحرب.

وسيناقش أيضًا الزعماء الإنفاق الدفاعي وكيفية زيادة ميزانياتهم لأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا تأكل في الخزينة العسكرية الوطنية.

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