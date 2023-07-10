"خيار استراتيجي".. بيان عاجل من الرئيس الصيني بشأن العلاقات مع روسيا

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الإثنين، إن التقدم الجاري في العلاقات بين الصين وروسيا هو نتيجة لخيارهما الاستراتيجي، الذي يعتمد على المصالح الأساسية للبلدين.

وأوضح شي خلال اجتماعه مع رئيسة مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفينكو، في بكين، أن تطوير العلاقات الروسية الصينية هو خيار استراتيجي يقوم على المصالح الأساسية للبلدين.

واضاف الرئيس الصيني، أنه يجب على الصين وروسيا البقاء على المسار الصحيح في متابعة إصلاح الحوكمة العالمية وحماية مصالح الدول النامية.

وتابع: "يحتاج كلا الجانبين إلى تعزيز وسائل الاتصال والتعاون داخل إطار الآليات المتعددة الأطراف مثل منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس، والحفاظ على المسار الصحيح لمتابعة إصلاح الحوكمة العالمية، وحماية المصالح المشتركة للبلدان التي لديها الأسواق الناشئة والدول النامية".

تقوم رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي، برفقة وفد من النواب الروس وأعضاء مجلس الشيوخ، بزيارة للصين في الفترة من 9 إلى 12 يوليو، وكانت قد التقت برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو ليجي.