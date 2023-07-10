البطريرك كيريل: يُنظر لـ روسيا كدولة تمنع المسيح الدجال من القدوم للعالم

قال البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، اليوم الاثنين، إن الكثير من الناس، بمن فيهم أولئك الموجودون في الغرب، ينظرون إلى روسيا كدولة تمنع المسيح الدجال من القدوم إلى العالم.

وحسب الموقع الإلكتروني للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، قال البطريرك كيريل: “ينظر الكثير من الناس، بمن فيهم أولئك الموجودون في الغرب، باهتمام كبير ويأملون إلى روسيا باعتبارها المعقل الأخير. ومن الناحية التوراتية، تصبح روسيا رادعًا من الهيمنة الكاملة للشر”.

وشدد البطريرك كيريل، على أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية "حققت إنجازاً تاريخياً عظيماً، وحافظت على إيمان الشعب الروسي”.

وأضاف: "تم منحنا فرصة خاصة، وهناك الكثير الذي يتعين القيام به من أجل الإحياء الروحي لشعبنا بالفعل في ظروف تحظى بدعم ودعم كافيين من الدولة”.